MARCIA GOMES. – VICE-PREFEITA DE CANDEIAS-BA , PRESIDENTE DO PSDB PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO NO MUNICIPIO DE CANDEIAS-BA .

LANÇAMENTO DA PRE-CANDIDATURA A PREFEITA 2020 EM CANDEIAS – BAHIA . APOIOS ; CNPB CONSELHO NACIONAL DE PASTORES DO BRASIL , IGGMCT. INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL , ODH ONG DIREITOS HUMANOS , PHU PROGRAMA HABITACIONAL URBANIZAÇÃO . PROJETOS ; IMPLANTACOES HABITACIONAIS , RECICLAGEM DE LIXO COM ATERROS SANITARIOS , COLONIA DE FERIAS PARA PASTORES , PROGRAMAS SUSTENTAVEIS PARA A POPULAÇÃO CANDEENSE , IMPLANTAÇÃO DE UMA FACULDADE TEOLOGICA COM PARCERIAS COM O MEC , PARCERIAS COM EMPRESÁRIOS PARA OS MESMOS IMPLANTAREM SUAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO PARCERIAS COM A PREFEITURA , CURSOS PROFISSIONALIZANTES , POLITICAS INTERNAS DIRETAS COM OS SERVIDORES PUBLICOS , PARCERIAS DIRETAS COM O INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL , PRESIDENTE NACIONAL E INTERNACIONAL , BISPO FABIO SANTOS.