4º Festival Gastronômico de SAJ: estabelecimentos inscritos participam de capacitações pelo SENAC e SEBRAE

Empreendedores também terão acesso a consultorias individuais

Santo Antônio de Jesus, também conhecida como Capital do Recôncavo, lança seu 4º Festival Gastronômico no dia 18 de novembro. Com o tema “Gastronomia de Raiz”, a proposta é que os estabelecimentos criem pratos inspirados na gastronomia regional, mais especificamente a partir da mandioca e da comida de tabuleiro.

Neste ínterim, os estabelecimentos participantes receberão capacitações oferecidas pelo SENAC e SEBRAE relacionadas à gastronomia e outros temas relevantes na gestão de negócios do setor. A primeira ocorreu no último dia 20, com a chef Tassia Andrade, bacharel em gastronomia pela UFBA. Instrutora do Senac, Tassia ministrou uma oficina intitulada “Preparo e Montagem de Pratos à base de Mandioca”, para auxiliar os participantes na curadoria e apresentação dos pratos a serem ofertados.

O público participante demonstrou satisfação com a condução da oficina, enfatizando o aspecto criativo na condução das atividades. “A Oficina foi muito enriquecedora. Aprendemos receitas maravilhosas e ‘diferentes’. Pratos que jamais imaginaria que poderiam ser feitos a partir da mandioca e seus derivados”, afirmou Danyllo Nery, da Expresso Espetaria, um dos estabelecimentos inscritos no Festival.

Danilo completou ainda: “Eu tinha em mente um prato feito com mandioca cozida. Com a oficina, saí de lá com a cabeça ‘explodindo’ de ideias. A oficina nos ajudou não só com as receitas, diferentes até então para mim, como também ajudou com o empratamento, porque a gente come primeiro com os olhos, né? Isso foi muito bacana. Estou preparado para elaborar o prato do expresso para o Festival Sabores de Saj 2021, e será um prato delicioso! Podem aguardar!”

A oficina, que será repetida no dia 04/11 para outros estabelecimentos, foi só a primeira de uma série de capacitações previstas. Confira a agenda completa: 1. Consultoria individual de Preparação para o Festival Sabores de SAJ – SEBRAE; 2. Dia 26/10 Oficina de Atendimento ao público com foco na preparação dos garçons – SENAC; 3. Dia 09/11 – Encontro Coletivo de Preparação das empresas inscritas no Festival Sabores de SAJ (online) – SEBRAE; 4. De 10 a 12/11 – Capacitação Presencial – Instagram Funcional: Crescimento e Conversão em Vendas – SEBRAE

O Festival Sabores de SAJ traz para 2021 um novo formato. Além das capacitações, o evento investe em maior destaque nas ações promocionais via redes sociais, além de intervenções culturais durante o período. Também estão previstos o Quadro Cozinha Show: desafios de chefes e apresentação de receitas para o público, e um momento solene com entrega de uma placa à família do Júlio Oliveira, importante personagem no desenvolvimento de SAJ.

AGENDA: Festival Gastronômico de Santo Antônio de Jesus – 2021 | Tema Raízes do Brasil Onde: Santo Antônio de Jesus – BA Quando: 18 a 30 de novembro de 2021 Realização: SEBRAE – BA, Prefeitura de SAJ, SENAC e Abrasel Patrocínio: Sicoob e Sindibarh