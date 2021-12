5 dicas para não cair em fraudes neste Natal

Ads

Por Redação

A correria para escolher os presentes de Natal da família e dos amigos pode ser estressante, por isso acabamos não observando alguns detalhes importantes na hora de fazer a compra pela internet.

Já imaginou adquirir algum produto online para este Natal e ter problemas? Para que todos os presentes cheguem a tempo e com a qualidade esperada, Elvis Gomes, especialista em e-commerce com mais de 20 anos de experiência, separou cinco dicas para ajudar o consumidor a não cair em golpes neste fim de ano.

ADS

– Atendimento: opte por comprar seus presentes em lojas virtuais, que apresentam um número de telefone, WhatsApp e e-mail. Com isso, você pode entrar em contato e tirar dúvidas sobre o produto e sobre os prazos de entrega. É muito importante que a loja entregue seu produto antes do dia 25 de dezembro.

– Dados da empresa: está na dúvida se a loja virtual que você está querendo comprar o produto é uma empresa idônea? Veja no rodapé do site se existe o número de CNPJ e a razão social. Faça uma pesquisa do CNPJ na Receita Federal, e veja se a loja tem reclamações no site do Reclame Aqui. Fique atento se a loja virtual não apresentar CNPJ no rodapé do site ou telefone de contato porque provavelmente você terá problemas.

– Prazos e Entrega: algumas operações de e-commerce entram em recesso de final de ano. Então, fique atento aos prazos de entrega, entre em contato com a loja para validar sobre possível atraso ou extensão no prazo dependendo da data que você realizar sua compra.

– Desconto: quer garantir um bom desconto? Procure em sites de cupons se existe um cupom de desconto disponibilizado para a loja que você deseja comprar seu presente. Veja se na própria loja virtual existem cupons de desconto. Muitas delas oferecem cupons em primeira compra e descontos progressivos.

– Segurança: além dos dados da empresa e das informações de atendimento, as lojas virtuais apresentam no rodapé do site alguns selos que autenticam sua confiabilidade. Estes selos geralmente apresentam um link externo que confirma isso, porém algumas lojas fraudulentas colocam selos, mas sem o link. Fique desconfiado! Outro ponto é sobre a segurança com seus dados pessoais e bancários no momento de efetuar a compra. Veja se o endereço do site apresenta um cadeado e se começa com https:// durante todo o processo até chegar ao checkout da página. Esses são detalhes que indicam que o site tem certificado SSL de segurança.

Elvis Gomes

Consultor especialista em E-commerce com mais de 20 anos de experiência. CEO da Painel10 Consultoria E-commerce, uma das principais empresas de consultoria para e-commerce, colunista do portal E-commerce Brasil e Santander Negócios. Apresentador do maior evento de E-commerce da américa latina Fórum E-commerce Brasil 2021. Vencedor do Prêmio e-Awards 2014 e 2015 – Melhor Geração de Conteúdo – Projeto Hangout E-commerce. Indicado como melhor Profissional E-commerce 2015 – Afiliados Brasil – e selecionado entre os melhores profissionais de Marketing pela ABCOMM 2015. Professor de E-commerce na ILADEC Instituto Latino Americano de Campinas.

Instagram: @elvisgomesp10