5 razões bíblicas para não ter medo se estivermos no fim dos tempos

A afirmação que estamos vivendo no fim dos tempos está assustando muita gente.

Mas, devemos responder com medo diante desses acontecimentos?

Jesus disse que muitas coisas viriam sobre a Terra.

Isso realmente está para acontecer, portanto se estamos com Cristo não devemos temer.

Pelo contrário, devemos ter esperança e expectativa.

Descubra 5 razões bíblicas para não temer o fim dos tempos:

1. Sua redenção está se aproximando

“Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês” (Lucas 21:28)

Nesse contexto, Jesus está explicando as coisas que antecedem a sua vinda.

Todavia, Ele nos dá a resposta de como devemos agir diante da situação.

Isto é, com a cabeça erguida e não prostrados, mas de pé.

2. É tempo de encorajar uns aos outros

“Depois disso, nós que ainda estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajem uns aos outros com essas palavras.” (1 Tessalonicenses 4: 17-18)