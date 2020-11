Guti abre quase 20% de vantagem sobre Pietá nos votos válidos, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento foi divulgado nesta segunda-feira; segundo turno acontece no próximo domingo

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 23/11, sobre o segundo turno das eleições municipais em Guarulhos apontam vantagem do atual prefeito, e candidato à reeleição, Guti (PSD) sobre o ex-prefeito Elói Pietá (PT). Segundo o estudo do Instituto Paraná Pesquisas – registrado no TSE sob o n.º SP-06745/2020 –, Guti tem 59,6% dos votos válidos contra 40,4% do petista.

Na pesquisa estimulada, Guti aparece com 48,6% e Pietá com 33%.

11,8% disseram que votarão em branco ou anularão o voto. 6,6% não souberam ou não responderam. O Paraná Pesquisas ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 22 de novembro. Tal amostra representativa atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5%.

Rejeição

O Paraná Pesquisas avaliou, também, a taxa de rejeição dos dois candidatos. 47% dos eleitores entrevistados disseram que não votariam em Pietá de jeito nenhum. Os que não votariam em Guti somam