Cidade: Em Guarulhos, Gaeco realiza operação contra o jogo do bicho

11:44:50 Fonte:Guarulhos Hoje

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na última quarta-feira (25), a Operação Sunset, cumprindo mandados de busca em diversos endereços nas cidades do estado de São Paulo como em Guarulhos (SP) e na Capital. Os trabalhos de busca, promovidos pelo Gaeco em diversos endereços, teve apoio da Polícia Militar.

A investigação do Ministério Público tem por alvo três organizações criminosas que promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades do estado de São Paulo e de outros estados. Entre os municípios paulistas estão Bauru, Marília, Ibitinga, Agudos, Borborema, Duartina, Piratininga, Lins, Guarapuava, Itajobi, Itápolis, Piracicaba, Ribeirão Preto, Guarulhos, Matão, Pompeia, Ribeirão do Sul, Tupã, Taquaritinga, Jaboticabal, Paraguaçu Paulista, Pereira Barreto, Teodoro Sampaio, Itaporanga e Maringá, entre outras.

Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por família tradicional e sediado em Ibitinga e Bauru, executa a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.

Já o segundo núcleo, encabeçado por outra família, tem base em Marília e mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial. Por meio delas, o grupo viabiliza a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho. Já o terceiro grupo, também sediado em Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.