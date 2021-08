5ª parcela do auxílio emergencial começa no dia 20 de agosto

Ads

17:32:00

Os repasses da prorrogação do auxílio emergencial 2021 terão início no dia 20 de agosto para quem faz parte do público geral de inscritos, ou seja, que não recebe o Bolsa Família. As informações são do jornal O Globo com fontes do governo.

Sendo assim, os pagamentos da 5ª parcela do auxílio emergencial começarão na semana que vem para as contas digitais da Caixa Econômica Federal. Já o saque será liberado a partir de 1º de setembro para quem faz aniversário em janeiro.

O calendário oficial de pagamentos deve ser publicado no Diário Oficial da União ainda nesta semana. O objetivo é beneficiar 39,3 milhões de cidadãos.

Para os novos ciclos do benefício foram mantidos os valores anteriores, sendo de R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com mais de um integrante e R$ 375 no caso de mães chefes do lar sem cônjuge.

Crédito da 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial

Ainda segundo as fontes, o início dos pagamentos da 6ª parcela do auxílio está prevista para começar a partir de 21 de setembro, enquanto os saques da rodada terão início a partir do dia 4 de outubro.

Em relação à 7ª parcela do programa em 2021, o pagamento em conta poupança social digital está previsto para o dia 20 de outubro, enquanto as retiradas em espécie começam no dia 1º de novembro.

Lembrando que não houve mudanças no cronograma de repasse para quem é beneficiário do Bolsa Família. Para este grupo, o saque da 5ª parcela do auxílio segue autorizado a partir do dia 18 de agosto, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).