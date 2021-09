6 habilidades que todo empreendedor deve ter

Ads

Por Redação

Conheça alguns fundamentos que os empresários já possuem e alavancam o seu negócio

Uma das palavras que o brasileiro mais se habituou a ver nesses últimos anos é empreendedorismo. Certamente, abrir o seu próprio negócio e se tornar chefe foi objetivo de muitos. Até por isso, segundo o Ministério da Economia, no primeiro quadrimestre desse ano mais de 1 milhão de empresas foram abertas, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.

Porém, esse sonho muitas vezes esbarra em complicações sérias Um estudo de sobrevivência das empresas no Brasil, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Sebrae, mostrou que um terço das novas empresas brasileiras fecham em dois anos, tornando o cenário complicado para muitos empreendedores.

Pensando nisso, Louise Estaniecki, empresária e sócia da Louth Shoes, e-commerce de calçados, fala sobre alguns mandamentos fundamentais no mundo empresarial.

Espírito de liderança

A falta de uma pessoa que tenha o comando nas ações da companhia pode atrapalhar os negócios. “O espírito de liderança é muito importante para a continuidade da empresa, ter alguém que tome as rédias do negócio é fundamental”, comenta Louise.

ADS

2. Resiliência

Essa qualidade está associada a pessoas que persistem e conseguem manter o foco diante dos problemas. “As complicações vão ocorrer e isso é inevitável. Aquele empreendedor que conseguir manter a postura perante esses problemas vai passar por esses percalços com muito mais facilidade”, pontua uma das sócias da Louth Shoes.

3. Autocrítica

“Essa característica é uma das mais difíceis de conseguir, ter um olhar cético com o seu próprio negócio faz parte de um dos maiores desafios dos empreendedores”. Uma das grandes habilidades que os donos de negócio precisam desenvolver para conseguir encontrar os pontos mais criíticos do seu empreendimento.

4. Comunicação e persuasão

Tanto para vender projetos ou ideias para futuros investidores, quanto para apresentar produtos para seus consumidores, a comunicação e o poder de convencimento é fundamental. Criar uma boa rede de contatos é outro ponto importante para fazer o negócio girar. “A persuasão é uma qualidade essencial naqueles que almejam o crescimento. Convencer o outro da qualidade de seu produto não é uma tarefa fácil, mas é preciso desenvolvê-la”.

5. Compromisso

“Uma falsa ilusão é que o empreendedor trabalha menos, muito pelo contrário, muitas vezes é o primeiro a abrir os trabalhos e o último a apagar a luz”, comenta Louise. Os primeiros passos são os mais complexos e devem ter o acompanhamento e supervisão do dono para vencer as dificuldades e prosperar.

6. Ambição

Muitas vezes associada a elementos negativos para as pessoas, no mundo dos negócios, a ambição é uma das habilidades mais significativas. “Não ter vontade de crescer, de almejar o melhor, faz com que tenhamos projeções pequenas e sonhos menores. Estar atrelado a realidade é importante, mas não se pode pensar pequeno”, conclui Louise.

Louise Estaniecki

Formada em moda, Louise é sócia da Louth Shoes, e-commerce de calçados idealizado pela empresária junto a irmã, a digital influencer Tata Estaniecki.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado