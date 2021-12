6 motivos para fazer o High School Americano

Ads

Por Redação

Quando o assunto é educação internacional, o primeiro passo é avaliar o objetivo do estudante que ingressa no desafio de aprender uma nova língua. Pensando no inglês, o idioma mais importante no mundo, as famílias brasileiras buscam investir cada vez mais em metodologias que ofereçam diploma válido internacionalmente. E quando falamos nisso, logo pensamos em High School, programa de estudo equivalente ao Ensino Médio Brasileiro reconhecido no mundo inteiro e que agora pode ser realizado sem a necessidade de intercâmbio. Por isso, Vanessa Gumiero, diretora pedagógica da GLED International Education, elencou 6 razões para investir no programa.

1. Aluno recebe dupla certificação

Essa é a primeira grande vantagem do programa High School: o aluno recebe certificação americana reconhecida em todo o mundo e também a brasileira. É possível estudar de forma híbrida sem sair do país, cursando as disciplinas brasileiras e americanas ao mesmo tempo. E, assim, aumentar as futuras chances no mercado de trabalho.

2. Apenas 06 disciplinas americanas são obrigatórias

Na grade curricular do programa, apenas 06 disciplinas são obrigatórias, nas áreas de: inglês, história, política e economia. As demais opções são livres e o estudante pode escolher de acordo com suas experiências, conhecimento, vocação ou com a faculdade que deseja cursar.

ADS

3. O aluno começa os estudos ainda no Ensino Fundamental

Equivalente ao Ensino Médio brasileiro, o High School tem duração de 03 anos e o aluno pode iniciar os estudos ainda no 8º ano do ensino fundamental (no Brasil), a partir dos 13 anos. Isso permite que o estudante tenha mais tempo para amadurecer e decidir com propriedade os passos seguintes à formação High School.

4. Facilidade de acesso às melhores universidades estrangeiras

Como o diploma High School comprova que o estudante domina o idioma inglês, ele garante que o candidato é apto para ingressar em uma universidade mesmo sendo estrangeiro. Então, se o objetivo final é ter uma graduação superior no exterior, High School é o melhor caminho.

5. Aulas em inglês assíncronas com professores fluentes

Quando falamos sobre o estudante ter a possibilidade de cursar o High School no Brasil, pensamos em economia para a família e facilidade para o estudante. Todas as aulas são oferecidas em inglês com o acompanhamento de professores fluentes na língua inglesa de forma online. Assim é possível estudar com qualidade e dispondo de menos recursos.

6. Facilidade na realização de exames de proficiência e teste de admissão

Quando o estudante cursa High School ele sai preparado para realizar grandes testes admissionais como o SAT e ACT, os mais comuns realizados para admissão em universidades nos Estados Unidos. Além de obter excelentes resultados em exames de proficiência de inglês como o TOEFL e TOEIC, muito usados para ingressar em pós-graduações ou se candidatar a vagas de emprego.

Gled International Education

Nasceu em setembro de 2019 com o propósito de ser uma consultoria educacional que visa assessorar estudantes para programas de High School no Brasil e no exterior, bem como encaminhá-los para universidades estrangeiras através de programas acadêmicos esportivos, culturais e profissionais, oferecendo suporte pré-universitário para o desenvolvimento pessoal e profissional sendo um polo inovador e pioneiro na área acadêmica internacional. Site www.glededucation.com.br / Instagram @glededu