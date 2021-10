6 passos para planejar uma promoção de vendas de sucesso

Ads

Por Redação

A promoção de vendas é uma estratégia que traz excelentes resultados para empresas e empreendedores que realizam vendas online ou offline. Com essa técnica, é possível aumentar as vendas, melhorar o relacionamento com os clientes, obter fidelização, promover um produto ou serviço específico e atrair novos públicos. Basta desenvolver um bom planejamento estratégico e ter objetivos definidos, considerando seu público-alvo.

Para ajudar empreendedores a implantarem uma promoção de sucesso, a Gofind, primeiro localizador de produtos omnichannel do país, elenca alguns passos para planejar a estratégia. Confira:

Comece pelos objetivos

Para planejar uma promoção de vendas que seja realmente eficiente, comece pela estruturação do plano estratégico. Neste passo, é preciso definir qual será ou quais serão os objetivos da campanha de promoção. Escolha se deseja incentivar a venda dos produtos, apresentar um novo produto ou linha, reduzir estoques, conquistar novos clientes ou fidelizar seus clientes já conquistados.

Para cada objetivo, existem ações diferentes, por isso, a importância da definição. Por exemplo: se a meta é fidelizar clientes, anunciar descontos exclusivos para quem já comprou da marca fará com que o cliente se sinta valorizado.

ADS

Determine o público-alvo

Definir o público-alvo é o segundo passo para encaminhar sua promoção. Aqui, é possível seguir dois caminhos distintos: mirar em novos clientes ou focar na retenção e fidelização dos seus consumidores atuais.

Para atrair um novo público, a estratégia irá demandar mais esforço, exigindo da equipe um estudo aprofundado sobre o perfil desses consumidores. Isso ajudará a desenvolver uma oferta adequada aos desejos, necessidades, hábitos de consumo e preferências dos consumidores.

Identifique o tipo de promoção mais adequado

Existem vários tipos de promoções de vendas e escolher a mais adequada ao tipo de negócio ou produto fará com que a estratégia colha melhores resultados. Defina os tipos que mais agradam o seu público e foque em oferecer a melhor experiência de compra possível.

Defina o período de execução

Uma boa propaganda precisa da definição de quando irá começar, assim como quando irá acabar. Promoções muito longas, que continuam válidas apenas porque estão funcionando, costumam desagradar o público, caso o preço ou benefícios voltem ao normal. Definir uma data para terminar gerará um senso de urgência no público, permitindo mais vendas e controle sobre os resultados.

Estabeleça os canais de divulgação

Definir onde a oferta será divulgada é fundamental para o sucesso da estratégia. Considere campanhas de marketing envolvendo canais online e offline. Escolha os mais adequados para o seu público-alvo e foque na melhor mensagem e mais atrativa para gerar vendas.

Acompanhe os resultados

Quando falamos em venda, acompanhar os resultados é fundamental para saber se as ações estão ou não dando resultado. Para um planejamento eficiente, é preciso acompanhar todos os passos da cadeia, desde a produtividade nas vendas, o controle do estoque, o controle financeiro (recebimentos e pagamentos, fluxo de caixa), a contabilidade e a tributação. Para isso, a adoção de um sistema de gestão ajudará a poupar tempo, recursos e mão de obra, os quais podem ser direcionados para o esforço de vendas.

Por fim, empresas que conseguem executar bem um planejamento estratégico, focado em oferecer a melhor experiência de compra, online e offline, conseguem se destacar no mercado. Uma promoção de vendas bem executada ajuda a empresa a conquistar consumidores, fidelizar clientes e potencializar o consumo. Por isso, invista seu tempo, esforço e recursos em implementar processos, planejamento estratégico, controle e análise dos indicadores de desempenho. Isso fará com que a empresa alcance a excelência, independente do segmento.