O versículo bíblico de 2021 mais lido revela como as pessoas dependem mais de Deus a cada dia

O versículo bíblico mais solicitado em todo esse 2021 já era conhecido por meio do aplicativo YouVersion, que oferece a Bíblia em vários idiomas para as nações do mundo.

Durante uma conferência ficou sabendo que o YouVersion mostrou o versículo mais pesquisado em todo o ano e este foi Mateus 6:33, qualificado como o favorito dos crentes.

Este versículo se refere a buscar antes de tudo o reino de Deus e sua justiça e, portanto, tudo o que almejamos ou pedimos nos será acrescentado, sabendo que todo bom presente vem das mãos do Senhor.

Depois de ter tido um sucesso de 2020 com o uso do aplicativo durante a pandemia, que registrou um grande aumento por parte de seus usuários, os criadores da ferramenta expressaram que durante 2021 e mesmo no próximo ano o compromisso será maior.

Mateus 6:33 tornou-se o versículo favorito de todos e o “Versículo do Ano”, pois foi o mais compartilhado e procurado de todo o ano.

“Ficamos animados ao ver altos níveis de interação com a Bíblia novamente este ano, porque isso significa que as pessoas estão se voltando para Deus e a Bíblia em busca de respostas para suas perguntas. Até mesmo nosso Verso do Ano aponta para o coração da comunidade YouVersion para buscar a Deus e conhecê-lo mais”, disse Bobby Gruenewald, fundador do aplicativo.

Com várias ferramentas, o YouVersion introduziu um conjunto de peças que geram o conteúdo diário para que as pessoas possam acessar, vídeos sobre ensinamentos bíblicos, reflexões e orações devocionais, todos focados no versículo do dia, o que ajuda muitas pessoas a terem um relacionamento mais próximo com Deus .

Além disso, 4.000 planos bíblicos já estão disponíveis para todos os seguidores de língua espanhola, que foram escritos por renomados pastores, músicos e autores cristãos.

As crianças também têm seu espaço na função “Experiência Bíblica para Crianças”, que é voltada para o público de 7 a 12 anos.

A demanda de usuários durante a pandemia foi a mudança mais significativa que o YouVersion teve, uma vez que houve uma participação bíblica muito maior do que nos anos anteriores além das interações.

A busca constante de Deus por meio de sua palavra traz tantos benefícios para a vida do crente quanto do recém-convertido, fortalecendo uma relação muito íntima com Deus e cultivando na alma os valores, princípios e propósitos para os quais fomos criados.