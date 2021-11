A Grande Comissão: a tarefa inacabada da igreja de Cristo

Ads

Por/ Pr. Julio Henrique Santos Soares

TEXTO BASE: Mateus 28.16-20 (14/11/21,

Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra (v. 18)

Cristo já tinha toda autoridade, pois Ele é Deus Filho. Mas após completar o plano de redenção com Sua morte e ressurreição, Jesus torna-se o cabeça da igreja, a nova criação de Deus.

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações (v. 19)

O Cristo ressurreto envia Seus discípulos para pregar o evangelho ao mundo todo para fazer mais discípulos, uma grande multidão de pessoas de toda tribo, povo, língua e nação (Ap 5.9; 7.9). Os discípulos transcendem suas denominações, empunhando o estandarte de Cristo. Cada igreja local como uma embaixada de Cristo e cada discípulo de Jesus como um embaixador de Cristo.

A ênfase não está no “ide”, e, sim, no “façam discípulos”: discípulos fazem discípulos, líderes treinam líderes e igrejas plantam igrejas. Nações são grupos étnicos caracterizados por seu idioma, cultura e costumes, não são os países.

Estima-se que, no mundo, há cerca de 17 mil etnias e que aproximadamente 7 mil destas não ouviram o Evangelho. De acordo com o Alliance for the unreached, mais de 40% da população mundial ou mais de 3 bilhões de pessoas não podem ouvir o evangelho onde moram. Sobre a tradução da Bíblia, segundo o site Wycliffe Global Alliance, até setembro de 2021, de 7360 idiomas no mundo, 3495 idiomas tem alguma Escritura (7,04 bilhões pessoas) e 717 idiomas com a Bíblia completa (5,75 bilhões de pessoas).

A igreja cristã tem concentrado seus esforços missionários em povos evangelizados e negligenciado os povos não alcançados. Não podemos continuar a permitir que a Grande Comissão se torne uma Grande Omissão.

2.1. Batizando-os em nome do pai, do filho e do espírito santo, (v. 19b)

O Senhor Jesus ordenou que aqueles que cressem nEle deveriam ser batizados nas águas. O batismo é uma ordem a ser obedecida. O batismo não salva ninguém, mas é um ato de obediência e identificação pública do novo discípulo com a igreja e com o Seu Senhor.

2.2. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. (v. 20a)

Os novos discípulos precisam aprender quais são os mandamentos de Jesus Cristo conforme revelados na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, especialmente nos evangelhos. A ênfase está na obediência, não no conhecimento.

Não se pode olvidar, a importância de ter Jesus Cristo como o maior referencial para vida cristã. Assim, como Jesus foi enviado ao mundo, Ele envia (Jo 17.18; 20.21). Os discípulos de Jesus devem viver uma missão encarnacional, isto é, encarnar as necessidades das pessoas, identificando-se com elas, sem perder a identidade cristã, servindo-as.

E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos (v. 20b)

Os seguidores de Cristo, em todas as circunstãncias e todos os dias, não estão sozinhos, mas contam com a presença e o socorro dAquele que tem toda autoridade no céu e na terra.

APLICAÇÃO E CONCLUSÃO

A obra ainda não foi concluída. O discípulo de Jesus precisa adotar novas práticas ou hábitos no dia a dia. Quero dar 5 hábitos do cristão mundial (curso Perspectivas Brasil 2021):

ACOLHIMENTO – CONTRIBUIÇÃO – ORAÇÃO – MOBILIZAÇÃO – ENVIO

Programa de Adoção Missionária (PAM/JMM), mais de 2.000 missionários em cerca de 80 países.

Programa de Intercessão Missionária (PIM).

Movimento 24/7 de oração por PNAs (Desperta Brasil).

Baixar o aplicativo do projeto Joshua Project no seu celular.

Pacto de Sumaré, ler e assinar o compromisso proposto (pactosumare.com.br).

Junta e Missões Mundiais (JMM): missoesmundiais.com.br

Voluntários Sem Fronteiras (VSF/JMM): voluntários para assistir/apoiar no campo missionário, através das suas habilidades, dons, talentos e profissão.

Radical: África, Luso-Africano, Haiti, Latino-Americano e Ásia. Jovens batistas (18 a 30 anos), Ensino Médio completo. O tempo de projeto varia de 1 a 4 anos.

Junta de Missões Nacionais (JMN): missoesnacionais.org.br

Radical Brasil: Amazônia; Sertanejo; Cristolândia; Cerrado; Pantanal; Surdos; Sul.

Voluntariado: Carreta do Sertão; Barco Missionário; Cristolândia; Capelania Prisional; Projetos com Crianças; Ação Jesus Transforma