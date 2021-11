A IGREJA QUE DEUS QUER PARA NOSSO TEMPO Atos 20:1_12

Ads

09:40:06

Por/ Pastor Josias

O texto lido nos mostra claramente que a igreja de Jesus precisa marcar sua presença neste mundo, atuaram na sociedade e ser instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas.

Então, podemos, a partir do texto, pensar como Deus quer que seja sua igreja no mundo. Assim, chegamos a algumas conclusões:

Primeira, DEUS QUER UMA IGREJA QUE O ADORE VERDADEIRAMENTE. A igreja em Troade se reunião no primeiro dia da semana com um propósito único da adoração ao Senhor Jesus e proclamação da Sua palavra.

Portanto, Deus quer uma igreja que o adore. O culto é a hora e o lugar de adoração. Tudo na igreja é válido se feito para adorar a Deus!

Segunda conclusão do texto:

DEUS QUER UMA IGREJA ONDE A PREGAÇÃO DE SUA PALAVRA SEJA PRIORIDADE.

A igreja em Troade gostava de ouvir a Palavra de Deus! Paulo demorou a pregação deste dia para aproveitar mais o tempo junto com os irmãos e irmãs. Mesmo assim a igreja estava atenta a mensagem.

Logo, Deus quer que Sua igreja ame EXAMINAR AS ESCRITURAS e não coloque nenhuma outra atividade em primeiro lugar em seu culto.

A terceira conclusão deste nos mostra que:

DEUS QUER QUE SUA IGREJA SEJA REALMENTE LUZ NO MUNDO, UMA IGREJA VIVA, ACORDADA, QUE SABE CUIDAR DE SEUS ENFERMOS.

O local onde a igreja de Troade estava reunida era embelezada pela presença de muitas pessoas e que provavelmente tenham vindo de suas casas trazendo suas lâmpadas, por isso havia tantas luzes, lâmpadas, no local. Cada cristão deve manter sua luz acesa para iluminar! Essa luz é a vida de cada membro da igreja.

Quando, durante a pregação, o jovem que dormia caiu, sofrendo as devidas consequências dessa queda, a reação do pregador, Paulo, não foi de reprovação. Paulo desceu as escadas e ao ver o jovem morto no chão, abaixou até ele, o abraçou com amor e falou palavras de fé para a igreja, que estava aflita.

Por causa desse abraço amoroso, caloroso, o jovem voltou a viver! Logo, aprendemos mais uma vez que a igreja é um lugar vida, de restauração, de avivamento, de despertamento. Precisamos fazer como Paulo. Parar tudo para descer, nos abaixar se for preciso para abraçar aqueles que estão caídos, sem vida.

Concluímos então que o Espírito Santo que ressuscitou o jovem também reavivou a igreja. As luzes permaneceram acesas, todos deram com reverência e temor.

Quando a igreja serve ao Senhor com alegria, Deus, o Senhor, opera maravilhas no meio de seu povo.

Concluímos afirmando que a igreja sou eu, é você! Se formos cristãos autênticos, nossa igreja também poderá ser uma igreja da maneira que Deus quer.

Adore a Deus de todo o seu coração, vá ao culto somente para celebrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, priorize a Palavra de Deus e, de fato, seja aquela pessoa que Deus quer que você seja. Amém!!!