//A luta para conter o COVID-19 no Iraque

Bagdá, 1 de abril de 2020 – Nos últimos anos, o sistema de saúde do Iraque enfrentou muitos desafios, incluindo conflitos internos e o maior deslocamento em massa do mundo entre 2014 e 2016, todos com um impacto severo em um sistema de saúde já frágil.

Com a detecção do COVID-19 na China em dezembro de 2019, a OMS iniciou imediatamente os esforços de preparação e organizou uma série de reuniões técnicas com equipes de emergência nos ministérios da saúde federais e regionais para avaliar os recursos e as capacidades de preparação das unidades de saúde para responder a uma pergunta. possível importação da doença.

A equipe sênior de gerência e técnica da OMS do Escritório Regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental se reúne com a Célula de Emergência do Ministério da Saúde do Iraque em março de 2020. Foto: OMS / Iraque

A erupção repentina do vírus na vizinha República Islâmica do Irã aumentou o risco de a doença se espalhar no Iraque e exigiu medidas mais rápidas de prevenção e controle de infecções, especialmente nas cidades sagradas e nos locais de peregrinação, províncias fronteiriças e comunidades vulneráveis ​​em deslocados internos e refugiados acampamentos.

“A OMS está ciente do impacto de uma pandemia como o COVID-19 no setor de saúde do Iraque e nos serviços de recuperação”, disse o Dr. Adham Ismail, Representante da OMS e Chefe de Missão no Iraque. “Discutimos com as autoridades de saúde do Centro e da Região do Curdistão os meios de apoio urgente para conter a transmissão da doença no País. O trabalho conjunto está em andamento e a cooperação está nos níveis mais altos ”, acrescentou.

Em 2 de fevereiro, a OMS proativamente começou a fortalecer as capacidades nacionais de vigilância de doenças no Iraque e a fornecer treinamento de definição e gerenciamento de casos, além de atividades de comunicação de risco em larga escala.

Profissionais de saúde móveis distribuem mensagens de conscientização ao público em uma província do Iraque, em fevereiro de 2020

Centenas de milhares de mensagens de prevenção e controle de transmissão foram impressas e fornecidas a 20 diretorias de saúde nas 18 províncias, incluindo as províncias da região do Curdistão de Erbil, Dohuk e Suleimaniya.

As equipes móveis de saúde foram às ruas principais, locais públicos e religiosos, cidades remotas e vilas de difícil acesso, além de aeroportos, pontos de fronteira, instituições estatais e campos que acolhem refugiados e pessoas deslocadas internamente.

Maha Salam e Najah Ahmed, da Diretoria de Saúde de Wasit, na província de Wasit, leste do Iraque, estavam entre a equipe de saúde móvel que distribuía as mensagens de saúde da OMS ao público em 16 de fevereiro de 2020.

As primeiras campanhas de mobilização para distribuir materiais educacionais da OMS COVID-19 conseguiram aumentar a conscientização do público e preparar os esforços de preparação para proteger a saúde individual e a da comunidade em geral.

A OMS está trabalhando com os ministérios da saúde federais e regionais para aumentar e aumentar as capacidades de gerenciamento de casos, bem como a detecção e vigilância.

Uma remessa urgente de EPIs e kits de testes de laboratório foi entregue aos ministérios da saúde para permitir a detecção oportuna de casos e proteger os profissionais de saúde nos hospitais designados.

Em 1º de abril, o Iraque registrou um total de 697 casos confirmados, com 51 mortes e 169 recuperações em todo o país. Os números relatados ainda são moderados até agora, mas a OMS espera um aumento nas próximas duas semanas devido ao aumento da capacidade de testes de laboratório, que será de grande importância em termos de transmissão e controle de infecções ”, concluiu o Dr. Ismail.

