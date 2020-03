A Rede Gazeta News da Grande Vitoria

por /Guilherme 23:51

A Rede Gazeta News tem a alegria e a honra de informar a conclusão do curso de Mídias Sociais por Ivan Ribeiro e sua esposa Valdayne Nascimento no início de fevereiro (10).

Ribeiro, é jornalista, Pastor e Editor-Chefe da Gazeta News Grande Vitória.

A conclusão feita pelo casal marca a expansão e alcance do material apresentado e elaborado pela Rede Gazeta News, outrora apenas feito por alunos da Grande São Paulo, uma vez que a matriz da rede, encontra-se na segunda maior cidade do estado, Guarulhos.

Esperamos que com essa conclusão, Ivan e Valdayne possam, através dos conhecimentos adquiridos, fazer com que a Gazeta News Grande Vitória seja uma verdadeira referência em jornalismo regional no Espírito Santo, assim como acontece no estado de São Paulo com a Gazeta News de Guarulhos.

