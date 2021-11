“A única solução está na Bíblia”, diz cientista cristão sobre mudanças climáticas

Ads

As negociações da Conferência do Clima, a COP26, está na sua segunda semana e ainda aguarda acordos que levarão aos compromissos reais que cada país deve assumir.

Espera-se que o documento final aponte para uma redução do uso de carvão e combustíveis fósseis, menor desmatamento e maior proteção para florestas e a natureza, a fim de buscar o equilíbrio climático do planeta, que é urgente.

Nesse contexto, o autor do livro “Ecologia e Mudanças Climáticas” e de vários artigos sobre o clima do planeta, Miguel Wickman, que é evangélico, responde como cristão sobre o tema em seu blog espanhol Te (c) ology.

Resolvendo o problema através das Escrituras

Para ele, a situação climática atual é sim urgente e precisamos fazer algo a respeito. Wickman descreveu que a solução está na Bíblia e apontou três coisas que o cristão deve fazer para contribuir:

1- Apoiar as organizações que estão tentando salvar milhões de pessoas, ou seja, a criação de Deus. O que nos leva a refletir sobre o amor de Deus pela humanidade e o cuidado que devemos ter com o que Ele criou.

2- Orar. Os cristão devem clamar a Deus para que os líderes mundiais tomem a melhor decisão possível para o planeta.

3- Viver de forma coerente com a Palavra de Deus, isto é, voltados para o Criador. O autor citou que o apóstolo Paulo nos lembra que Cristo é que sustenta tudo e todos (Colossenses 1:15-20).