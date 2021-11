Advogado alerta sobre riscos de compras e dá dicas para participação mais consciente durante a Black Friday

Ads

Por Redação

Neste mês de novembro acontece a tradicional Black Friday, data considerada como a segunda principal para o varejo nacional, perdendo apenas para o Natal, e uma das mais aguardadas pelo consumidor. A mega liquidação, que começou nos Estados Unidos, sempre acontece na última sexta-feira de novembro e neste ano cairá no dia 26 de novembro.

No entanto, a data chega rodeada de incertezas, sobretudo em relação à queda na renda da população brasileira e, consequentemente, uma perda do poder de compra. Dados da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), mostra que o número de brasileiros endividados cresceu em outubro e o percentual de famílias que declararam ter dívidas a vencer chegou a 74,6%.

Mesmo assim, a data ainda é bastante aguardada e de acordo com pesquisa realizada pela Alshop – Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, 62% dos comerciantes vão fazer ações promocionais para a Black Friday 2021.

Com tantas promoções, o consumidor deve ficar atento para não cair em nenhuma cilada ou golpe, principalmente nas compras pela internet. O site do Procon-SP orienta o consumidor a evitar clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais, fazendo sempre a consulta da página oficial da loja, de preferência digitando o endereço do site. “Verificar se o site de compra é confiável é outro cuidado que o consumidor deve ter. Na dúvida, consulte ferramentas como o Procon ou Reclame Aqui para checar a confiabilidade do site”, alerta Mateus Lorençato, sócio e advogado do escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia e especialista em Direito do Consumidor.

A Febraban – Federação Brasileira de Bancos também orienta o consumidor a redobrar os cuidados ao fazer as compras e destaca que os bancos brasileiros atuam em várias frentes com o objetivo de contribuir para o combate aos golpes e fraudes. Segundo a entidade, as instituições investem cerca de R$ 2,5 bilhões em sistemas de tecnologia da informação voltados para segurança, valor que corresponde a cerca de 10% dos gastos totais do setor com essa área.

ADS

Para evitar qualquer tipo de fraude com relação a valores dos produtos, principalmente neste período de promoções, o advogado explica que é importante “monitorar os preços dos produtos desejados com antecedência para verificar, durante a Black Friday, se os descontos realmente valem a pena ou se são enganosos”.

No caso de arrependimento da compra, Mateus Lorençato esclarece que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem até sete dias para se arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta. “O direito de arrependimento do consumidor é garantido em todas as vendas. Porém, algumas lojas oferecem promoções e afirmam que o consumidor não tem direito de devolver ou desistir da compra. Em todas as compras feitas pela internet, o cliente tem o prazo de reflexão de sete dias corridos para desistência”.

Sobre Brasil Salomão e Matthes Advocacia

Com 52 anos de atuação, o escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia é reconhecido no Brasil como referência pelo mais respeitado ranking nacional de escritórios, Análise 500 Advocacia, desde sua primeira edição há 15 anos. Neste ano, foi indicado pelo novo Ranking Análise 500 Regional como o primeiro escritório na categoria abrangente. Já figurou também entre as exclusivas bancas jurídicas que já estiveram no rol das 150 Melhores Empresas para se trabalhar, em pesquisa das Revistas Exame e Você S/A, durante cinco anos seguidos pela exímia gestão de pessoas, infraestrutura, ações e programas executados. Recentemente, foi destacado como um dos escritórios de advocacia mais relevantes do país, na categoria General Business Law, Band 2, do guia Chambers Brazil – Industries & Sectors e Regions. O ranking apontou a estrutura da banca no interior paulista, em especial nas regiões de Ribeirão Preto, Campinas e Franca, ressaltando a competência técnica de seus profissionais nas áreas Tributária, Comercial, Societária, Trabalhista, Ambiental e Agronegócio.

Atende grandes, médias e pequenas empresas de vários setores, entre eles, varejo, agroindústria, construção civil, aviação, biodiesel, convênio médico, educação, transporte, indústrias (farmacêutica, bebida, alimentação, têxtil, automotiva, moveleira), energia, agropecuária, laboratório médicos, entre outros. Possui unidades em São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP), Franca (SP), Belo Horizonte (MG), Três Lagoas (MS), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT) e em Portugal está presente há três anos nas cidades de Lisboa e Porto. Para mais informações, acesse: www.brasilsalomao.com.br.