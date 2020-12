Aeroporto de Guarulhos registra aglomeração de passageiros; vídeo choca internet

Fluxo intenso de passageiros por conta das festas de final de ano fizeram com que as medidas de distanciamento social, com ao menos 1,5 metros de distância nas filas de embarque e check-in, fossem desrespeitadas

Um vídeo amador gravado por um passageiro circulou nas redes sociais, na manhã de hoje (22), com imagens de aglomeração e desrespeito às medidas de distanciamento social definidas pela concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), na Região Metropolitana de São Paulo.

As imagens mostram filas extensas e aglomeração no saguão do check-in de embarque, onde ficou definido o distanciamento minímo de 1,5 metros entre os passageiros que esperam na fila dos guichês das companhias aéreas

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do GRU confirmou que o vídeo foi feito no aeroporto. Segundo a concessionária, as imagens de aglomeração e desrespeito às regras foram captadas no guichê da companhia aérea Gol. A reportagem entrou em contato com a Gol, mas não obteve respostas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook