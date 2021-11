Agencia F35

Ads

QUEM SOMOS?

O projeto se deu início lá em 2010, no qual vimos que podíamos ir longe, com a criação e gerenciamento das suas redes. A agência f35, é para quem quer trazer seu negócio de forma garantida e segura e atingir o público alvo corretamente.

O porquê de F35? Simples! F35 é uma nave de caça de multifunção de quinta geração, da cultura israelense. Ele foi concebido como projeto de três caças de quinta geração, para a marinha, força aérea e fuzileiros navais dos Estados unidos.

A intenção dessa nave é derrubar qualquer tipo de míssil ou algo que seja uma ameaça ao país, atuante no qual eles têm posse como: Israel, Japão, Coréia do Sul, Bélgica, Polônia e Singapura. Com tudo isso de conhecimento, veio nossa inspiração de como almejamos crescer e derrubar qualquer obstáculo, e alcançar o melhor, tanto para nós como para quem alcançarmos. Pretendemos ir além do que podemos, assim como a agência por completo a nave como inspiração e motivação, a nossa logo também representa isso com clareza.

Deixamos a nave em evidencia acompanhada pela nossa cor azul, no qual ela daria um contraste, não só a cor, mas todos os seus detalhes em volta, ela traz consigo a tecnologia, evolução e desenvolvimento. Somos todos uma equipe, com vontade de ir muito além.

ADS