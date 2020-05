14:37:20

Depois de três meses parado devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Campeonato Inglês tem data para voltar. De acordo com o jornal The Telegraph, a decisão saiu nesta quinta-feira (28) após reunião entre os 20 clubes da Premier League. Por meio de sua conta oficial no Twitter, a Premiere League confirmou o retorno da competição às 14h (horário de Brasília).

No dia 17 de junho, uma quarta-feira, dois conforntos – Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal – reabrirão um dos campeonatos mais importantes do mundo. Apesar de a competição ter parado na 30ª rodada, os dois jogos ainda não disputados são referentes à 28ª rodada.

As partidas da 30ª rodada ocorreriam entre os dias 19 e 21 de junho. O campeão já poderá sair neste fim de semana. Com 82 pontos, o Liverpool é o líder, com 25 pontos a mais que o segundo colocado, o Manchester City. Caso o City perca para o Arsenal e o Liverpool vença o Everton – fora de casa – os Reds garantem o título. O atual campeão do mundo chegaria a 85 pontos, e o time do técnico Pep Guardiola só poderia chegar a 84.

Na parte de baixo da tabela, Bournemouth, com 27 pontos, Aston Villa, com 25 e Norwich, com 21 pontos, ocupam a zona do rebaixamento.

O jornalista Dan Roan, editor de esportes da BBC, revelou que jogadores e funcionários da Premier League farão testes duas vezes por semana. Qualquer atleta que testar positivo para a covid-19 terá que se isolar por um período de sete dias. Segundo Roan, até agora, foram realizados um total de 2.752 testes, e 12 jogadores confirmaram a infeccção pelo novo coronavírus.