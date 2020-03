//Airbnb ajudará com US$ 250 milhões anfitriões prejudicados por Covid-19

Temperatura chega a 40°C no Rio, com sensação térmica de quase 50°C 23:50:42 A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos está com seu efetivo nas ruas em apoio às ações de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Só nos últimos dias a Central de Atendimento da GCM tem recebido uma média de 900