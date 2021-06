Alcance mais pessoas com o Facebook Wi-Fi

Junte-se às mais de 100 mil empresas que usam o Facebook Wi-Fi para se conectar com mais pessoas.

Como o Facebook Wi-Fi funciona

Com o Facebook Wi-Fi, as pessoas podem se conectar à sua rede Wi-Fi sem precisar de senhas. Ele também é capaz de aumentar o número de check-ins na sua Página do Facebook, permitindo que os amigos dos visitantes descubram a sua empresa.

Primeiros passos

Para começar, adicione facilmente os nossos recursos à sua rede Wi-Fi existente. O serviço é gratuito. A configuração leva cerca de 20 minutos com um roteador compatível e acesso de administrador à sua Página. Caso não tenha um roteador compatível, você pode comprar um. Esta lista mostra os roteadores que funcionam com o Facebook Wi-Fi e explica como comprar um.

Recursos e benefícios do Facebook Wi-Fi

Os benefícios incluem:

• Mais pessoas podem encontrar a sua empresa: seja descoberto por amigos das pessoas que visitaram a sua empresa e por milhões de pessoas que pesquisam redes Wi-Fi no Facebook todos os meses.

• Proteja o acesso à rede Wi-Fi sem compartilhamento de senhas: as pessoas que visitarem a sua empresa não precisarão mais de senha para acessar a rede Wi-Fi.

• Obtenha insights sobre os visitantes: acesse informações anonimizadas sobre quantos visitantes únicos e que retornam fizeram check-in na sua Página usando o Facebook Wi-Fi.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook