//Além dos números Infectado pelo Covd19

O coronavírus interrompeu muitas grandes histórias. Algumas conhecidas, e outras anônimas. No Brasil e no Mundo.

Por Guilherme Conde

Edição: Robson Silva Moreira

No exterior, artistas como Adam Schlesinger, dos “The Wonders”, sucesso na década de 90, nos deixou precocemente aos 52 anos em Nova York. Com idade mais avançada, também nos deixou aos 76 anos, o desenhista argentino Juan López, quadrinista conhecido nas décadas de 80 e 90, que embora vivia na Espanha – país que foi um dos epicentros na Europa junto à Itália – faleceu em sua terra natal, em Mendoza.

Grandes estudiosos também foram vítimas da pandemia, como o britânico John Conway, criador do experimento do “Jogo da Vida”, que não tem nenhuma relação com o jogo de tabuleiro, mas sim, como um grupo de células pode se multiplicar ao longo das gerações seguintes, vivendo ou morrendo de acordo com critérios simples. Uma grande pesquisadora também foi vítima do coronavírus: Gita Ramjee, de 63 anos, conhecida por pesquisar outro vírus perigoso, o HIV.

No Brasil, perdemos um dos maiores desenhistas de todos os tempos. Educador e artista plástico formado em Direito, Daniel Azulay, com 72 anos, nos deixou faltando um mês para completar 73 anos. Vítima do coronavírus.

A pandemia ainda continua, esperamos que muitas histórias não sejam interrompidas e que não sejam apenas meras estatísticas.