Alemanha adverte que apenas as vacinas não conterão a terceira onda COVID-19

O ministro da saúde da Alemanha alertou na sexta-feira que não havia vacina suficiente na Europa para conter a terceira onda COVID-19, já que o país procurou retomar sua implantação após uma pausa de três dias no uso da AstraZeneca (AZN). L) tiro.

Os números de casos têm aumentado na Alemanha, impulsionados por uma flexibilização das restrições nas últimas semanas, assim como uma variante mais transmissível do vírus se espalhou, sublinhando a necessidade de acelerar as vacinas para proteger os vulneráveis.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, defendeu a suspensão, que foi suspensa na quinta-feira depois que os reguladores da União Europeia disseram que os benefícios superavam o risco, como fornecer transparência. leia mais

“Podemos reintroduzir a AstraZeneca, mas com prudência com médicos informados e cidadãos devidamente educados”, disse ele em uma coletiva de imprensa semanal.

Mas ele alertou que as vacinas por si só não seriam capazes de conter a terceira onda, pois não há doses suficientes, e disse que as restrições que foram levantadas podem ter que ser reimpostas para conter a propagação do vírus.

“O aumento dos números de casos pode significar que não podemos dar mais passos de abertura nas próximas semanas. Pelo contrário, talvez tenhamos que dar passos para trás”, disse Spahn.

Os líderes estaduais também devem discutir com a chanceler Angela Merkel ainda nesta sexta-feira maneiras de acelerar a campanha de vacinação, entre outros, permitindo que médicos de família comecem a administrar doses em suas cirurgias.

A suspensão foi o mais recente obstáculo na campanha de vacinação da Alemanha, que tem sido atormentada por atrasos na entrega e notícias de efeitos colaterais. Até sexta-feira, apenas 8,5% da população havia recebido um primeiro tiro, muito atrás de outros países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.

Os líderes estatais alemães disseram que estavam prontos para recuperar o tempo perdido. Em Berlim, quem deveria receber uma vacina da AstraZeneca no início da semana pode comparecer aos centros de vacinação neste fim de semana sem hora marcada.

MULHERES MAIS JOVENS

Enquanto isso, o primeiro-ministro do estado alemão de Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann, 72, deve receber uma vacinação da AstraZeneca na sexta-feira, em um movimento para reforçar a confiança.

Mas Bodo Ramelow, o primeiro-ministro da Turíngia no leste da Alemanha, disse que não aconselharia sua esposa, que precisa usar anticoagulantes devido ao risco de trombose, para obter a injeção de AstraZeneca, embora ele mesmo o faça.

Karl Lauterbach, o principal especialista em saúde do SPD, parceiro júnior da coalizão de Merkel, disse que era importante não criar a impressão de que a vacina AstraZeneca não era adequada para mulheres mais jovens.

Na Alemanha, oito pessoas foram diagnosticadas com trombose venosa cerebral (CVST) em cerca de duas semanas após a vacinação. Eles estavam entre os 1,6 milhões de beneficiários da foto até quarta-feira, com os casos de CVST maiores entre as mulheres.

Lauterbach disse que a maior incidência pode ser devido ao fato de que mulheres mais jovens trabalham no setor saúde ou em creches, grupos que receberam a vacina AstraZeneca em maior número.

Spahn disse esperar que as vacinas possam ocorrer nas práticas médicas a partir de 19 de abril, no máximo, mas alertou que o fornecimento permaneceria restrito.

A Alemanha espera receber 15 milhões de doses da vacina AstraZeneca no segundo trimestre, alguns milhões a menos do que o esperado inicialmente, disse ele.

Spahn também se manifestou a favor da assinatura de um acordo de fornecimento para a vacina russa Sputnik V para o COVID-19, mas disse que era preciso haver maior clareza sobre as quantidades disponíveis.

