Alex Telles e Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo

Ads

Publicado Por Robson Silva Moreira

12:48:57

Durou pouco as participações de Alex Telles e Gabriel Jesus nesta Copa do Mundo, ou seja, exames acusaram que os prazos de recuperações de ambos os atletas ultrapassam o tempo restante da Copa do Mundo. A informação é do GE.com. Além deles, o lateral-direito Danilo e o atacante Neymar permanecem contundidos.

Gabriel lidava com dores no joelho desde as partidas pelo Arsenal e necessita de um mês para ficar 100% fisicamente, tempo que não é bastante para estar de volta ao Mundial.

ADS

O “drama” se encaixa na situação do lateral-esquerdo Alex Telles, que figurava na condição de reserva do Alex Sandro, outro que se encontra no departamento médico sem previsão de volta por um problema no joelho. Tudo indica que o jogador terá que ser submetido a uma cirurgia. Alex se chocou com adversário, foi “sacado” no segundo tempo e deixou o jogo as lágrimas.

Essas baixas fizeram com que Tite tenha apenas Dani Alves como opção na lateral, momento em que nada impede de realizar algumas mudanças no seu esquema tático pelas oitavas de final contra Coreia do Sul. O comandante da seleção não pode chamar um substituto às pressas porque o regulamento determina que substituições de contundidos até 24 horas antes da estreia.

A comissão técnica do Brasil ainda é cautelosa quanto a volta do Neymar no embate frente a Coreia. O camisa 10 vai fazer o seu primeiro trabalho com bola na manhã deste sábado (3), ação que o permite senti como está para este primeiro compromisso no “mata-mata” da Copa.

BOLA PRA FRENTE

Tite concedeu entrevista coletiva nessa sexta-feira (2) depois do revés de 1 a 0 para Camarões e manteve serenidade. “Fica sentido e tem que sentir quando perde. Faz parte da vida. Mas o futebol e a competição te proporcionam, até por termos vencido dois jogos, uma segunda chance. Mas temos que ficar sentidos, até amanhã de tarde quando iniciarmos a preparação”, disse.