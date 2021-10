Alexandre de Moraes ordena prisão de Allan dos Santos e aciona Ministério da Justiça para extradição

Ads

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou a prisão do influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do site Terça Livre.

Como Santos está nos EUA, para onde se mudou após entrar na mira dos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que seja solicitada sua extradição.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o pedido de prisão foi feito pela Polícia Federal, e a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra.

Nas últimas semanas o Instagram, YouTube e Twitter suspenderam as contas de Santos e do seu site, o Terça Livre, também por ordem de Moraes no inquérito das milícias digitais.

O ministro ainda autorizou busca e apreensão na casa de um ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, tratada por Santos como informante em conversas reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O influenciador driblou a decisão de Moraes e tem veiculado os programas de seu site na página Artigo 220.