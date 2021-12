“Alívio”, de Jessé Aguiar, é a música gospel mais ouvida no Google em 2021

Ads

O Google divulgou no início desse mês sua retrospectiva com a lista de termos mais buscados na plataforma divididos em 18 categorias. Assim como em outras categorias, o Google mostrou os TOP 10 das canções mais buscadas pelos internautas.

A música “Alívio”, do cantor e compositor Jessé Aguiar está entre as mais acessadas.

Canção que foi lançada em março pela gravadora Todah Music, virou um hit no Brasil. O jovem artista, de apenas 19 anos, se configurou entre os TOP 50 global do Spotify, teve sua música “Alívio” como a mais tocada em agosto.

Na lista divulgada pelo Google, Jessé Aguiar ficou acima do sucesso “Penhasco”, uma das canções de destaque do álbum “Doce 22”, de Luísa Sonza. Veja a lista completa aqui! Além de música, outros temas foram apresentados pelo Google como acontecimentos, beleza, esporte e entretenimento em geral.

Jessé Aguiar

Uma das revelações do ano de 2021 no cenário gospel, Jessé já acumula mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Dentro da plataforma, “Alívio” conquistou mais de 25 milhões de execuções e o clipe, disponível no canal da Todah Music no YouTube, já tem mais de 90 milhões de views.

Jessé também conquistou o 10º no Top Viral Global e 148º no Top 200 do Brasil, além de estampar a capa das playlists “Gospel Acústico”, “Revelação Gospel” e “Sucessos Gospel”.

O sucesso se repetiu na Deezer onde a canção apareceu no Top 200 da plataforma.

“Coloco esse mérito em Deus, pois, se não fosse por ele nada disso eu teria alcançado”, declarou o artista ao comentar sua rápida projeção ainda no início da carreira.

