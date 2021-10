Allugator inicia pré-assinatura do iPhone 13

Ads

Por Redação

O Allugator, maior plataforma de assinatura de eletrônicos da América Latina, iniciou a pré-assinatura do iPhone 13, que foi apresentado oficialmente no dia 14/09, pela Apple, com lançamento previsto para o começo do mês de outubro no Brasil.

O site oferece um plano de 12 meses, que permite que o usuário tenha sempre em mãos um aparelho de última geração, e por preços acessíveis. Quanto maior o tempo de contratação, mais em conta fica a assinatura. Caso o cliente opte pelo contrato de um ano, ele paga anualmente cerca de 35% do valor de varejo do aparelho. Com quatro modelos disponíveis, os preços do aluguel variam de R$1.385,00 mil a R$6.500,00 mil, no contrato anual, conforme o modelo do aparelho.

O funcionamento é simples: o usuário escolhe o item, o plano e faz a contratação do serviço, que é pago anualmente. O valor pode ser quitado por boleto, à vista, pix ou no cartão de crédito, em até 12 vezes. Em 2020, as pré-assinaturas fizeram tanto sucesso que, em poucas horas, mais de mil reservas foram realizadas. Para este ano, a plataforma espera assinar mais de 400 aparelhos já na pré-assinatura.

Reserve seu iPhone 13 em: www.allugator.com

Sobre o Allugator

O Allugator é a maior plataforma de aluguel e assinatura de eletrônicos da América Latina e a segunda maior do mundo. Nela, o usuário pode alugar smartphones, câmeras, games e outros acessórios por períodos que variam de três meses a um ano. O site promete ao cliente a experiência de ter os melhores celulares e eletrônicos do mercado por preços mais baixos e com maior praticidade, possibilitando que ele sempre tenha em mãos um modelo novo do item todo ano.