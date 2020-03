Sexta, 28 Fevereiro 2020

Alta incidência de dengue coloca municípios da Grande São Paulo em alerta

Em janeiro, foram confirmados 320 casos da doença nos 39 municípios que fazem parte do Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo

Data de publicação: 28 de Fevereiro de 2020, 11:00h

Os municípios da Grande São Paulo estão com alta incidência de dengue, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Em janeiro, foram confirmados 320 casos da doença nos 39 municípios que fazem parte desse Departamento Regional de Saúde (DRS). Os dados foram publicados em sete de fevereiro.

Apenas a capital teve 291 casos confirmados de dengue e 2.367 notificações, segundo dados das autoridades locais de saúde.

O superintendente de Controle de Endemias de São Paulo, Marcos Boulos, estima que, em 2020, a dengue tenha maior incidência nos municípios do estado em comparação ao ano passado.

“A expectativa é que tenhamos em fevereiro e março níveis mais altos de dengue. Ou seja, a epidemia atrasou um pouquinho. Então, a perspectiva é de que nós teremos um maior número de casos a partir de agora”.

São Paulo foi o estado com o maior número de casos de dengue registrados no país em janeiro de 2020. Segundo o Boletim Epidemiológico da Dengue, divulgado pelo Ministério da Saúde, 18.658 pessoas contraíram a doença em São Paulo. Houve duas mortes confirmadas em decorrência da doença, em Presidente Venceslau e Osvaldo Cruz.

O Coordenador-geral de Vigilância em Arboviroses do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, alerta que população precisa ficar atenta e eliminar os possíveis locais e objetos que possam servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue.

“A gente chama a população para participar efetivamente para reduzir os criadouros dentro do seu domicílio. Então, é importante estar atento à caixa d’água, se ela está aberta ou não, à limpeza das calhas, a verificação constante da presença de água em bandeja de ar-condicionado, geladeira, dos pratinhos de vasos de planta.”

Em janeiro, o Ministério da Saúde indicou que outros 12 estados brasileiros correm o risco de enfrentar surto de dengue. Além da região Nordeste, a população do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo deve redobrar os cuidados. Apenas em 2019, a dengue foi responsável pela morte de 782 pessoas no Brasil.

Por isso, a luta contra o Aedes aegypti não pode parar. E você? Já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja a sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combateaedes.

