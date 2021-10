ALTO TIETÊ INICIA COMPETIÇÃO “RECICLA COM KM SOLIDÁRIO”, UNINDO ATIVIDADE FÍSICA E RECICLAGEM

Ads

Por Redação

Em parceria com o aplicativo Km Solidário, o projeto Recicla Cidade implementado nas 12 cidades do Alto Tietê, vai premiar a cidade que mais se movimentar nessa competição intermunicipal

A ação Recicla com Km Solidário é um dos eixos de atuação do Projeto Recicla Cidade para o segundo semestre do ano de 2021. Junto às secretarias de esporte de cada cidade do consórcio das cidades do Alto Tietê (Condemat) e o aplicativo Km Solidário, com realização da ONG Espaço Urbano, a ação visa integrar as atividades esportivas com as ações ambientais do Recicla Cidade, através de movimentos esportivos mais sustentáveis.

Todos os moradores das cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano), podem participar, e basta seguir 3 passos simples:

1) Baixar o aplicativo Km Solidário no celular

2) Escolher a instituição AroMeiaZero para doar seus Kms

3) Entrar no grupo da sua cidade inserindo o código específico da sua cidade:

reciclaaruja reciclabiritiba reciclaferraz reciclaguararema reciclaguarulhos reciclaitaqua reciclamogi reciclapoá reciclasalesopolis reciclasantabranca reciclasantaisabel reciclasuzano

Depois disso, é só fazer qualquer atividade física, utilizando o aplicativo Km Solidário para contabilizar os km realizados. Caminhada, corrida (vale em esportes individuais ou em equipe), ciclismo, todos que podem ter sua quilometragem contabilizada pelo aplicativo valem.

A cidade que mais se movimentar até o dia 12/12/21 ganhará uma estação de reciclagem ou um prêmio equivalente na área ambiental. A contabilização será feita considerando a proporcionalidade entre quantidade de habitantes e engajamento no aplicativo km solidário.

É possível acessar o regulamento da competição no link: https://tinyurl.com/EspacoUrbano

MAIS SOBRE O PROJETO RECICLA CIDADE!

O Projeto Recicla Cidade foi implementado nas 12 cidades do Alto Tietê no início do ano de 2021 e conta com diversas ações que focam nas diferentes áreas das cidades. Campanhas de arrecadação de caixinhas longa vida e outros materiais recicláveis, o sorteio de um Iphone 12 a partir da troca de caixinhas por cupons, desafios sustentáveis voltados para jovens e escolas do município são algumas outras ações realizadas.

Para mais informações acesse: https://linktr.ee/ongespacourbano ou entre em contato pela página da ONG Espaço Urbano nas redes sociais: @ongespacourbano.