Na última quarta-feira (5) a Prefeitura de Guarulhos deu continuidade à entrega dos uniformes escolares nas EPGs Giovani Angelini e Inez Rizzatto Rodrigues. O prefeito Guti acompanhou a distribuição, que está em ritmo acelerado. Os uniformes e kits de material escolar vão contemplar os mais de 118 mil alunos da rede pública municipal e a entrega será completada até o final do mês.

A distribuição dos kits de material escolar também já está sendo realizada. São mais de 15 itens, como caderno de desenho, apontador, borracha, caneta hidrográfica, cola, lápis de cor, massa de modelar, tesoura sem ponta, lápis, caderno, pincel nº 8, guache, canetas esferográficas, entre outros. Os materiais que compõem os kits são divididos conforme a demanda para cada faixa etária, desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante o primeiro dia de aula do ano letivo os uniformes foram entregues em mais de 140 escolas, enquanto que os materiais escolares chegaram a 28 unidades. A previsão é que todas as unidades escolares recebam os kits até fevereiro.

“Com respeito, a gente preza para que o início do ano letivo seja perfeito e com toda a infraestrutura que nossas crianças merecem. Estamos cumprindo nossa parte, que é proporcionar produtos de alta qualidade e uma alimentação saudável para todos os alunos. A educação é a base de tudo e nossa ação é uma obrigação, que buscamos fazer com excelência”, destacou Guti.

Fotos: Márcio Lino/PMG