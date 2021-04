Amazon ultrapassa US$ 100 bilhões em vendas no grande primeiro trimestre

Rede Gazeta News Guarulhos

Está prevendo números ainda maiores para o próximo trimestre

A Amazon teve um 2020 de grande sucesso, apesar da pandemia COVID-19, e essa trilha em chamas não mostra sinais de parar para 2021. A empresa compartilhou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2021, e trouxe US$ 108,5 bilhões em vendas líquidas. Isso é um aumento de 44% em relação aos US$ 75,5 bilhões reportados no primeiro trimestre do ano passado, quando a pandemia estava começando a tomar conta globalmente.

Seus lucros também explodiram em relação ao ano anterior, aumentando para US$ 8,1 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Nesta época, em 2020, o valor relatado era de míseros US$ 2,5 bilhões. A Amazon espera continuar cruzando a marca de vendas líquidas de US$ 100 bilhões no próximo trimestre, com o número finalmente chegando entre US$ 110,0 bilhões e US$ 116,0 bilhões.

Mas à medida que as vendas da Amazon cresceram, ela também ficou mais preocupada com a intervenção do governo.

