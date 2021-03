Análise: Corporações, pagamento rico em plano de infraestrutura Biden, não motoristas e pilotos

Rede Gazeta News Guarulhos

08:58:13

Os planos do presidente Joe Biden de gastar bilhões de dólares nas estradas em ruínas dos Estados Unidos e no trânsito em massa incluem uma nova reviravolta – fazendo com que empresas e famílias ricas, em vez de motoristas e pilotos, paguem o custo.

Biden revelará mais detalhes sobre a primeira etapa de seu plano de infraestrutura, que pode valer até US$ 4 trilhões, em Pittsburgh, na quarta-feira.

Grupos empresariais e legisladores de ambos os lados do corredor têm pressionado Biden a aumentar os impostos sobre os combustíveis dos EUA, alguns dos mais baixos do mundo, pela primeira vez desde 1993. Eles também querem um novo imposto sobre quilometragem que varreria veículos eletrônicos para tapar buracos no fundo nacional de rodovias.

Mas a Casa Branca rejeitou essas ideias, disse o secretário dos Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, à CNN na segunda-feira. Um imposto sobre o gás é politicamente arriscado e pesaria mais sobre os americanos de baixa renda, que muitas vezes viajam distâncias mais longas para o trabalho.

Em vez disso, espera-se que Biden proponha o maior aumento de impostos federais em décadas, de acordo com duas fontes familiarizadas com o plano. Inclui aumentar o imposto de renda das empresas de volta à alíquota de 28% antes da lei tributária de 2017, e aumentar a taxa marginal de imposto sobre os trabalhadores de alta renda, de acordo com duas fontes familiarizadas com o plano.

Assessores da Casa Branca dizem que Biden também pode contar com alguns empréstimos federais para financiar o pacote, dadas as taxas de juros historicamente baixas.

Seja qual for o plano, é provável que inspire um debate acalorado entre republicanos, democratas, economistas e acadêmicos sobre a maneira certa de tapar os buracos na economia dos EUA abertos pela vasta disseminação do COVID-19.

“O presidente tem um plano para consertar a infraestrutura do nosso país… e ele tem um plano para pagar por isso”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, na segunda-feira. Se os membros do Congresso não gostarem, “estamos felizes em olhar para suas propostas”, acrescentou Psaki. leia mais

O IMENSO SISTEMA RODOVIÁRIO DOS EUA

Os analistas do orçamento do Congresso alertam que pode ter um déficit de US$ 207 bilhões até 2031 sem novas fontes de receita.

O fundo é alimentado por um imposto de 18,4% por galão sobre a gasolina e um imposto de 24,4 centavos sobre o diesel, ambos não foram levantados em quase três décadas, mesmo com a melhoria dos padrões de eficiência de combustível.

Isso torna o combustível barato. Os motoristas alemães pagaram US$ 6,12 por galão de combustível em 2019, contra US$ 2,87 nos Estados Unidos, de acordo com a Fundação Peter G. Peterson. Na Grã-Bretanha, os impostos representam 63% do preço do combustível na bomba, contra 19% nos Estados Unidos.

Biden prometeu não aumentar os impostos sobre os americanos que ganham menos de US$ 400.000 por ano, o que inclui a esmagadora maioria do país.

Grupos comerciais influentes, incluindo a Câmara de Comércio dos EUA, falharam em convencer os legisladores a aumentar o imposto sobre o combustível para pagar as estradas. “Acreditamos em um sistema baseado no usuário para estradas, pontes e trânsito”, disse Ed Mortimer, seu vice-presidente de Transporte e Infraestrutura.

Alguns republicanos, incluindo os líderes do Comitê do Senado John Barrasso, de Wyoming, e Chuck Grassley, de Iowa, introduziram um projeto de lei que incluía um aumento de gás atrelado à inflação e uma taxa nacional de veículos elétricos no ano passado.

Algum tipo de compromisso sobre o financiamento é necessário.

“Se a Casa Branca e os legisladores não conseguem chegar a um acordo sobre o Fundo fiduciário da Rodovia, então não é bom para o resto do pacote”, disse Quincy Krosby, estrategista-chefe de mercado da Prudential Financial, que presta consultoria sobre financiamento de transportes.

VEÍCULOS ELÉTRICOS TÊM UMA PAUSA

Espera-se também que Biden ignore os apelos dos legisladores para uma nova maneira de tributar os motoristas com base no quão longe eles dirigem, não em quanto combustível eles usam, disse à Reuters uma terceira fonte familiarizada com o plano.

As milhas de um veículo percorrida, ou VMT, os impostos significariam que os proprietários de carros elétricos ajudariam a pagar a infraestrutura do país e ajudariam a compensar os padrões crescentes de eficiência de combustível que levaram à diminuição das receitas dos fundos fiduciários.

Cerca de 2% dos carros vendidos nos Estados Unidos em 2020 eram elétricos, de acordo com a S&P Global Platts. O plano de Biden exige uma rede nacional de estações de carregamento, mas sem impostos adicionais para os motoristas desses veículos.

“Oferecemos incentivos fiscais para veículos elétricos, por isso parece contraproducente, então, tributá-los”, disse um assessor legislativo democrata envolvido nas conversações.

Um imposto VMT pode levar anos para ser implementado plenamente, mas tem apoio bipartidário. “Como conservador, acredito fortemente no princípio do usuário-pagamentos, e acredito que precisamos começar a garantir que todos os usuários paguem sua parte justa pelas estradas que estão usando”, disse Sam Graves, o republicano do ranking do Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara.

O presidente do comitê, Peter A. DeFazio, um democrata do Oregon, apoiou o aumento do imposto sobre o gás, mas também quer fornecer dinheiro semente para experimentar um sistema VMT, que ele chama de inevitável.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook