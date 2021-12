ANBIOTEC Brasil encerra 2021 celebrando conquistas e realizações

Ads

Encontro evidenciou o sucesso da Associação e marcou as perspectivas para o próximo ano

Nesta terça-feira (14), a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia e Ciência da Vida (ANBIOTEC Brasil) promoveu um encontro onde foram apresentados os grandes feitos da rede de associados e do setor de Biotecnologia ao longo deste ano, além de trazer as novidades e expectativas para 2022.

O evento, que aconteceu de forma online, reuniu 63 pessoas, representantes das empresas associadas, diretoria da Associação, colaboradores e parceiros convidados, incluindo instituições públicas e privadas, a nível nacional e internacional.

Apesar de ter sido um ano de muitos desafios para todos, ficou clara a habilidade da ANBIOTEC Brasil em se destacar. Até o momento, a rede de associados, que conta 63 empresas brasileiras, faturou mais de 900 milhões de reais, com a possibilidade de bater 1 bilhão até a virada do ano. Isso reflete o crescimento do setor no Brasil em mais de 20%.

A Associação está há mais de uma década demonstrando o fortalecimento da gestão e da diversidade no setor de Biotecnologia e Ciências da Vida. Em 2021, inovou com o lançamento de uma plataforma digital exclusiva para a comunicação interna entre sua rede. Ademais, apoiou e participou de mais de 15 eventos voltados à cadeia produtiva em todo país e firmou mais de 7 acordos de cooperação técnica com instituições públicas, privadas, nacionais e internacionais.

Recentemente, a ANBIOTEC consolidou sua busca pela renovação de sua gestão por meio de uma reforma estatutária para intensificar as conexões sociais mediadas pela Associação. Uma das principais mudanças foi a abertura para a filiação de pessoas físicas, como pesquisadores e profissionais, além de instituições nacionais e internacionais que atuam no setor de Biotecnologia em diferentes ambientes de inovação.

Para Vanessa Silva, Presidente da ANBIOTEC Brasil, o crescimento das empresas e da própria Associação é resultado da união e trabalho colaborativo, apoiado por cada associado e parceiro, reafirmando o desejo de todos os participantes da instituição, em ser a maior rede de negócios do Setor de Biotecnologia Brasileiro.

Segundo Mabel Alvarado, Vice-Presidente, o principal foco foi trazer organização e estratégia, viabilizando as melhores oportunidades de negócio aos associados.

Entre a diretoria da ANBIOTEC, o consenso é geral quanto à colaboração orgânica onde quem articule, discuta e co-crie nas mais variadas esferas da Associação seja, justamente, seus associados e os respectivos interesses.

Todos os parceiros convidados participantes demonstraram imensa satisfação pelo relacionamento com a ANBIOTEC Brasil, bem como as iniciativas e mediações que se tornaram possíveis por meio de tais ações que visam, sobretudo, a transformação social, a competitividade do setor produtivo junto ao aprimoramento da atividade econômica, sendo a ciência e a tecnologia o alicerce da inovação.

Essas relações mostram o quanto a Biotecnologia é ampla e, por isso, se torna cada vez mais importante e necessário o investimento nessa área, a aproximação com universidades e centros de pesquisa, a profissionalização e o gerenciamento administrativo adjacentes.

Em resumo, em meio a tanto êxito e mobilização, o que fica é o estímulo para 2022, que significará um ano de intensa retomada e de portas abertas para uma geração de valor agregado ainda maior em prol deste segmento tão promissor que é a Biotecnologia brasileira.