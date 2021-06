André Janones diz que votará pela cassação do mandato de Flordelis

13:26:26

A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados decidiu pela cassação do mandato da parlamentar.

Na próxima semana, o plenário decidirá, definitivamente, o futuro parlamentar da deputada federal Flordelis (PSD-RJ).

O deputado federal André Janones, do (AVANTE-MG), já declarou em suas redes sociais que votará a favor da cassação do mandato de Flordelis, e disse que “lugar de assassino é na cadeia e não na política”.

Na tarde de terça-feira (8), a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados decidiu pela cassação do mandato da parlamentar. Foram 16 votos contra 1. O único deputado que votou a favor da deputada foi Márcio Labre (PSL-RJ).

A decisão agora irá passar pela análise do plenário da Câmara. São necessários 257 votos – a maioria absoluta dos deputados – para a cassação de um mandato parlamentar.

Assim que a Comissão de Ética tomou a decisão, André Janones se manifestou em seu Instagram oficial e escreveu:

“ATENÇÃO: não tenho medo do sistema e nem de assassinos! A cassação da deputada foi aprovada hoje na comissão de ética hoje e agora precisa ser aprovada pelo plenário na semana que vem! Vou votar pela cassação!

Lugar de assassino é na cadeia e não na política!

Pressione o seu Deputado pra que ele também vote pela cassação!”

A deputada que é ré do julgamento pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, responde por quebra de decoro parlamentar.

O pastor Anderson do Carmo foi brutalmente assassinado na madrugada de 16 de junho de 2019. Para Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, não há dúvidas de que Flordelis foi a autora intelectual do crime.

De acordo com as informações da Agência Brasil, a deputada responde por “homicídio triplamente qualificado (por emprego de meio cruel, motivo torpe e usar recursos que impediram a defesa da vítima), tentativa de homicídio, associação criminosa e uso de documento falso”.

fuxicogospel.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook