André Mendonça diz que no STF defenderá o casamento gay

Ads

04:40:57

O nome do advogado, ex-ministro da Justiça e ex-Advogado-Geral da União foi aprovado por 47 votos a 32 nesta quarta-feira (01/12).

O indicado do presidente Jair Bolsonaro ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, se posicionou favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O ex-ministro da Justiça afirmou nesta quarta-feira (1º), em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que defenderá o “direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo”.

ADS

Mendonça foi questionado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), sobre qual seria sua postura sobre o tema, caso ele fosse aprovado para a Corte.

“O casamento civil, eu tenho minha concepção de fé específica. Como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, tenho que me pautar pela Constituição. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo”, afirmou.

O nome do advogado, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União foi aprovado por 47 votos a 32 em votação secreta, e sua posse irá acontecer ainda neste ano, de acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux.

“Manifesto satisfação ímpar pela aprovação de André Mendonça porque sei dos seus méritos para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal”, declarou Fux.

“Além disso, em função da atuação na Advocacia-Geral da União, domina os temas e procedimentos da Suprema Corte, que volta a ficar mais forte com sua composição completa. Pretendo dar posse ao novo ministro ainda neste ano”, acrescentou.