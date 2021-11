André Valadão diz que arco-íris é “aliança de Deus” e não símbolo LGBT

Ads

O cantor gospel respondeu uma pergunta biblicamente, dizendo que a origem do arco-íris está em Gênesis, no capítulo 9.

O pastor e cantor gospel André Valadão publicou um Storie contundente em sua conta oficial do Instagram. O artista que diverte a internet respondendo as perguntas mais inusitadas dos seus seguidores, vez ou outra acaba entrando em alguma polêmica.

Algumas declarações do religioso já foram classificadas como homofóbicas. Entretanto, o fato é que ele não se intimida ao defender os princípios bíblicos, mesmo correndo o risco de ser cancelado.

Desta vez, um seguidor perguntou a Valadão sobre o motivo da criação do arco-íris que há alguns anos foi apossado pelo movimento LGBTQIA+, e agora se tornou símbolo da militância.

O cantor respondeu biblicamente, dizendo que a origem do arco-íris está em Gênesis, no capítulo 9, que relata que as cores simbolizam uma aliança entre Deus e a humanidade.

O episódio aconteceu logo após o dilúvio, quando Deus disse a Noé que aquele era um sinal de que não iria mais destruir a terra com água.

“Tá na Bíblia, gente, Gênesis, capítulo 9. Vai lá. Gênesis, capítulo 9… Então, esse trem de LGBT, essa confusaiada que tentam pôr na cabeça dos outros, tem nada disso. Tá na Bíblia o que é que é o arco-íris: aliança de Deus com o homem, tá?”, respondeu o religioso.