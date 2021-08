Andressa Urach alfineta Anitta nas redes: ‘Para que está feio’

Ads

O nome de Anitta está bombando nas redes sociais nos últimos dias. Além de se envolver em uma briga com a ex-amiga Lary Bottino, a cantora fez uma série de críticas ao governo federal brasileira. E quem resolveu se pronunciar sobre o tema foi Andressa Urach.

Em seu Instagram, a Miss Bumbum alfinetou a cantora com o seguinte post em seus stories: “Vamos dar um biscoito para a Anitta que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável!”, disse Andressa. Ela ainda completou: “Vai rebolar o bumbum que disso você entende. Para que está feio.”

Anitta falou sobre a imagem do Brasil no exterior, e como o evento de hoje fragilizou esta imagem ainda mais. A modelo, que recentemente anunciou sua gravidez, entrou para a lista dos assuntos mais comentados do Twitter após esse post. Já a cantora não se pronunciou nem respondeu o comentário.

