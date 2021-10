Andressa Urach anunciou em seu Instagram que retornou a Igreja Universal.

Ads

04:37:21

Andressa ainda revelou que ainda está trabalhando o perdão, mas reconheceu que , foi com a ajuda do bispo da Universal, que seu casamento não terminou.

A modelo, que enfrenta uma batalha judicial contra a IURD , disse que se batizou com seu marido, Thiago Lopez e que está na igreja sob direção do bispo Guaracy.

“Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o Bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo. E se não fosse o bispo Guaracy que estivesse aqui na catedral do Rio Grande do Sul, eu também não estaria frequentando a Universal, enquanto não mudasse a liderança da mesma”, justificou.

Andressa ainda revelou que ainda está trabalhando o perdão, mas reconheceu que , foi com a ajuda do bispo da Universal, que seu casamento não terminou. “Estou sim trabalhando o perdão porque preciso do perdão de Deus. Sou falha, reconheço meus pecados, meu erros e sou o que sou. Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família. Agradeço as orações e de quem torce por nós. Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor por lutar por nós! E obrigada Bispo Guara Santos, por orientar meu esposo a não desistir da nossa família”, completou. Por fim, Thiago avisou que ,aqueles que aconselharam a Andressa não voltar a congregar,vai bloquear!