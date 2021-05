Andressa Urach pede à Justiça para desistir de ação em que cobra R$ 2 milhões da Universal

Rede Gazeta News Guarulhos

A ex-modelo, escritora e empresária Andressa Urach estaria tentando desistir da ação que moveu contra a Igreja Universal do Reino de Deus para recuperar aproximadamente R$ 2 milhões que ela teria doado à instituição durante o tempo em que foi frequentadora.

A magistrada responsável pelo caso, Fernanda Carravetta Vilande, da 13ª Vara Civil de Porto Alegre, não aceitou de primeira o pedido da defesa de Andressa Urach para desistir da ação movida contra a Igreja Universal.

No dia 19 de fevereiro último, a juíza pontuou em seu parecer que, como a Igreja Universal optou por comparecer espontaneamente ao processo e ainda estar correndo o prazo para sua defesa, se tornava inviável a apreciação do pedido de desistência naquele momento.

De acordo com informações do portal iG, no começo da ação Andressa Urach já havia sofrido um revés ao ter seu pedido de assistência jurídica gratuita rejeitado por unanimidade dos votos.

Em 12 de abril a juíza Vilande emitiu um novo despacho questionando a Urach se ela ainda intentava desistir da ação, e a defesa da requerente afirmou que ainda não decidiu se irá ou não desistir do processo.

Andressa Urach decidiu entrar na Justiça contra a Igreja Universal para pedir de volta os R$ 2 milhões doados à instituição nos últimos seis anos, alegando que precisa do dinheiro para sobreviver, já que seus recursos financeiros acabaram.

Em sua argumentação ela afirma que o valor está calculado em cima das doações de veículos, joias e outros bens móveis, assim como uma transferência bancária de R$ 1 milhão que garante ter feito para a Universal.

Em sua argumentação, diz que a dificuldade financeira se agravou depois que perdeu seu emprego na filial da RecordTV do Rio Grande do Sul, fato que ela relacionada ao seu afastamento da Igreja Universal, uma vez que o fundador da instituição é o proprietário da emissora.

