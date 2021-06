Angelina Jolie tira foto coberta de abelhas e ficar três dias sem banho para o ensaio

19:26:31

Para estrelar um ensaio fotográfico especial para uma campanha da National Geographic, a atriz Angelina Jolie teve de se cobrir de feromônio e passar três dias sem tomar banho – tudo para receber suas companheiras para as fotos: mais de 60 mil abelhas. Clicada pelo fotógrafo Dan Winters, a sessão foi realizada para apoiar o programa “Woman for Bees”, da UNESCO em parceria com a marca Guerlan de produtos pra pele, buscando chamar atenção à necessidade de se proteger o inseto no Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de maio.

© Vitor Paiva

© Vitor Paiva Angelina Jolie em ensaio com abelhas

Mas o que o feromônio e a falta de banho têm a ver com isso? Simples: a aplicação da substância química visa atrair as abelhas ao corpo, que não deve oferecer odores como o de xampu, sabonete, cremes ou outros perfumes artificiais, já que tais cheiros podem confundir os insetos e leva-los ao ataque. Além disso, a atriz precisou colocar proteções nas narinas e ouvidos, a fim de proteger os orifícios contra a eventual entrada de um dos insetos, e manter o corpo quieto e o ambiente o mais silencioso possível.

© Vitor Paiva Angelina Jolie em ensaio com abelhas

O ensaio foi inspirado na icônica foto “The Beekeper”, tirada por Richard Avedon em 1981 não só esteticamente, mas também pela técnica de atração das abelhas, utilizada para a foto de 40 anos atrás. O convite para que Winters realizasse a nova imagem com Jolie não se deu por acaso: o fotógrafo também é apicultor, e a proteção das abelhas lhe é causa importante. Da mesma forma para a atriz, que no início de 2021 recebeu da UNESCO o título de “Madrinha das Abelhas” do programa humanitário Women for Bees supracitado, que ajuda a capacitar mulheres a empreenderem na apicultura como meio de proteger e aumentar a população de abelhas no planeta.

© Vitor Paiva Angelina Jolie em ensaio com abelhas

Segundo Jolie, o ensaio naturalmente trouxe certa tensão, e precisou ser realizado em uma sala escurecida e sem mais ninguém além dela, o fotógrafo, um técnico apicultor e suas 60 mil amigas voadores – a experiência e o resultado, porém, valeram a pena.”Vou soar como minhas práticas budistas, mas foi ótimo estar conectado a essas lindas criaturas”, afirmou a artista e ativista. “Angelina ficou perfeitamente parada, coberta de abelhas por 18 minutos sem uma só picada. Ao criar esse retrato exatamente 40 anos depois [da foto de Avedon], estamos não somente honrando as abelhas e apicultores em toda parte hoje, mas também honrando Avedon, sua imagem icônica, e a técnica que ele utilizou”, comentou o fotógrafo na legenda da postagem.

© Vitor Paiva Angelina Jolie em ensaio com abelhas

© Vitor Paiva © Vitor Paiva

