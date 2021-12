Ano-Novo deve ter tempo nublado e muita chuva no estado de SP

Ads

A última semana de 2021 promete ser de muita instabilidade no estado de São Paulo, com previsão de muita nebulosidade durante todo o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Assim como todo o período, a noite de Ano-Novo terá temperatura amena na capital paulista, com mínima de 18°C e máxima de 26°C, e probabilidade de 75% de chuva, o que pode atrapalhar um pouco a queima de fogos da virada.

Esta segunda-feira (27) já começou com o tempo mostrando como será os próximos dias na cidade: fechado, com o sol tentando aparecer entre as nuvens e previsão de pancadas de chuva no decorrer da tarde e da noite. Segundo o site Climatempo, a temperatura varia entre 18°C e 29°C.

Na terça (28) e na quarta (29), a previsão é a mesma, com variação entre 18°C e 28°C. Na quinta (30), o sol começará a aparecer um pouco mais, haverá pancadas de chuva à tarde, mas ela para à noite, com a mínima de 18°C e máxima de 27°C.

No primeiro dia de 2022, no sábado, o tempo esquenta levemente, com a mínima de 21°C e máxima de 28°C, mas a previsão é idêntica, com o sol tímido tentando aparecer e pancadas de chuva a partir da tarde.

O tempo abre um pouco mais no domingo (2), com a mesma variação térmica do dia anterior, mas chuvendo apenas à noite.

Mesmo quem já se planejou para passar o Réveillon no litoral paulista ou no Rio de Janeiro não terá como fugir da mau tempo. Segundo o Climatempo e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a região Sudeste deve ter clima instável durante toda a semana. Principalmente, no litoral Norte de São Paulo, onde as chuvas são mais frequentes.

Devido aos temporais típicos do verão, é preciso que os motoristas redobrem a atenção nas estradas e que os moradores de morros e encostas fiquem ligados na possibilidade de deslizamentos.

No interior paulista, a temperatura deve ser um pouco mais elevada, mas a previsão de chuva se mantém. Em Ribeirão Preto (300 km de SP), a segunda-feira tem máxima de 33°C, mas a temperatura deve cair durante a semana, até atingir 28°C no sábado. Em Presidente Prudente (557 km de SP), os termômetros chegam a 36°C nesta segunda e, dia 1°, ficam em 29°C.