Antecipação da 4ª parcela do auxílio e o calendário oficial

Ads

09:44:15

A Caixa Econômica Federal já liberou três parcelas do auxílio emergencial que agora com a nova prorrogação liberada pelo governo nesta terça-feira (7) terá um total de 7 parcelas disponíveis aos beneficiários.

No entanto, com o avanço dos pagamentos, os beneficiários estão aguardando pelo recebimento da quarta parcela do programa que ao que tudo indica será antecipado pela Caixa.

Com os avanços no pagamento do auxílio emergencial tal como pelo processo de otimização dos pagamentos realizados pela Caixa, o presidente do banco, Pedro Guimarães pontuou a possibilidade de prorrogação para o ciclo 4.

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Quarta parcela deve ser antecipada

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães declarou ainda que a antecipação dos três primeiros ciclos foi um sucesso, e que o mesmo padrão de antecipação deve ser adotado para essa parcela.

O padrão de antecipação segue os mesmos passos das outras antecipações, ou seja, o pagamento da quarta parcela que está previsto para começar no próximo dia 23 de julho e que se estenderá até 22 de agosto para o pagamento em conta poupança social digital, deve ser liberado para todos os beneficiários ainda neste mês de julho.

ADS

A confirmação da prorrogação da quarta parcela deve ocorrer até a final da próxima parcela, bem como a divulgação do novo calendário. A expectativa é de que a Caixa possa divulgar também o calendário das parcelas de prorrogação.

Calendário de pagamentos

Enquanto a Caixa ainda não confirma a antecipação, este é o cronograma de pagamentos da quarta parcela.

Calendário de pagamentos em conta poupança social digital

Nascidos em 4ª parcela Rio Janeiro 23 de julho Fevereiro 25 de julho Março 28 de julho Abril 1 de agosto Maio 3 de agosto Junho 5 de agosto Julho 8 de agosto Agosto 11 de agosto Setembro 15 de agosto Outubro 18 de agosto Novembro 20 de agosto Dezembro 22 de agosto

Calendário de saques e transferência

Nascidos em 4ª parcela Janeiro 13 de agosto Fevereiro 17 de agosto Março 19 de agosto Abril 23 de agosto Maio 25 de agosto Junho 27 de agosto Julho 30 de agosto Agosto 1º de setembro Setembro 3 de setembro Outubro 6 de setembro Novembro 8 de setembro Dezembro 10 de setembro

Calendário do Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

Prorrogação do auxílio emergencial

A prorrogação do auxílio emergencial foi confirmada através de decreto assinado pelo presidente na última segunda-feira (6) e publicado no Diário Oficial da União de ontem (7). A nova prorrogação será de três parcelas, onde o auxílio emergencial 2021 se totaliza em 7 parcelas, entre os meses de abril a outubro.

Conforme expresso no decreto, a prorrogação não traz nenhuma mudança, ou seja, as parcelas de extensão serão pagas aos beneficiários que já estão recebendo o auxílio, não permitindo novas inscrições e mantendo ainda os mesmos valores entre R$ 150 e R$ 375 a depender da composição familiar, onde:

Recebe R$ 150 — as famílias com um único integrante

Recebe R$ 250 — as famílias com dois ou mais membro

Recebe R$ 375 — as famílias onde as mães são chefes do lar

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado