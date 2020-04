//Antes de chegar à NBA, LaMelo Ball compra sua ex-equipe na Austrália

O promissor armador LaMelo Ball, candidato a ser o número 1 no draft da NBA em 2020, adquiriu a equipe Illawarra Hawks da liga australiana, na qual jogou no início desta temporada, anunciou o gerente do jogador nesta quinta-feira. “Somos donos da equipe”, disse o empresário Jermaine Jackson à ESPN. “O acordo está feito”.

“Melo ama os fãs de Illawarra”, disse Jackson, que jogou na NBA e na Europa. “Ele ama essa comunidade. Eles abriram os braços. Nos fizeram sentir como se estivéssemos em casa”.

LaMelo, de 18 anos, é irmão do Lonzo Ball, do New Orleans Pelicans, e, segundo especialistas, é o grande favorito a ser escolhido em primeiro lugar no draft da NBA.

A cerimônia está prevista para 25 de junho, mas todo o calendário da NBA poderá sofrer modificações devido à emergência sanitária do novo coronavírus, que forçou a suspensão da temporada em 11 de março.

Em vez de jogar na liga universitária americana, o LaMelo Ball preferiu se preparar para a NBA fazendo carreira no exterior, primeiro na Lituânia e depois na Liga Nacional Australiana de Basquete.

O armador estreou no Hawks em agosto de 2019, com quem obteve uma média de 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências nos 12 jogos que disputou com a equipe antes de uma lesão o impedir de terminar a temporada.

A intenção de Ball, eleito o Novato do Ano na Liga Australiana, de permanecer ligado ao país a longo prazo coincidiu com o fato de os Hakws estarem com problemas e seus proprietários estarem procurando investidores.

“Quando começamos a ouvir os problemas que estavam acontecendo, conversamos sobre isso e decidimos: ‘Vamos ser donos da equipe'”, lembrou Jackson.

Atualmente, LaMelo está na casa de sua família, nos arredores de Los Angeles, treinando para o draft com seus irmãos Lonzo e LiAngelo. “Ele vai se concentrar em sua carreira na NBA, mas vamos contratar as pessoas certas para supervisionar tudo”, disse Jackson.

“Ele quer criar o melhor programa de basquete possível para essa comunidade. Vamos construir um programa em que os garotos querem jogar”, afirmou.

Ball, que doou um mês de seu salário dos Hawks para vítimas dos incêndios na Austrália, planeja fazer estadias na Austrália no futuro quando não tiver compromissos na NBA.