Anvisa aprova regras para uso emergencial de vacinas contra Covid-19

Diretora da Anvisa disse que agência ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial nem pedido de registro de vacinas. No dia 2 de dezembro, a agência já tinha definido os requisitos para o pedido.

Por Mariana Garcia, G1

A Diretoria Colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta quinta-feira (10) as regras para a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas contra a Covid-19 (veja principais pontos abaixo).

A decisão foi unânime entre os diretores da agência. No dia 2 de dezembro, a Anvisa já tinha definido os requisitos para o pedido de uso emergencial da vacina.

Anvisa define requisitos para pedido de uso emergencial de vacina da Covid-19

Entenda os caminhos para aprovação de uma vacina

Na prática, a medida abre caminho para que empresas possam fazer esse pedido de emergência.

“A autorização de uso emergencial é um mecanismo que pode facilitar a disponibilização e o uso das vacinas contra Covid-19, ainda que não tenham sido avaliadas sob o crivo do registro, desde que cumpram com os requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia”, disse Alessandra Bastos Soares, diretora da Anvisa.

A agência ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial nem pedido de registro de vacinas. Soares ressaltou que esse pedido deve ser feito pela empresa.

“Qualquer autorização concedida pela Anvisa, qualquer anuência, só será feita diante de um pleito. A vacina só terá autorização de uso emergencial e experimental se houver o pleito realizado por alguma empresa”, disse Soares.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook