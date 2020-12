Anvisa emite alerta sobre caso de superfungo fatal no Brasil

Microrganismo é resistente a medicamentos e se espalha principalmente em ambientes hospitalares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta epidemiológico depois da suspeita do primeiro caso de um superfungo fatal resistente a medicamentos, o Candida auris (C. auris).

Com isso, os serviços de saúde e laboratórios de microbiologia devem seguir as orientações previstas no Comunicado de Risco, para adotar as ações de prevenção e controle da disseminação desse fungo.

Crédito: Scharvik/istock

O possível caso foi notificado no dia 7 de dezembro de 2020, em um paciente adulto internado em UTI em hospital do estado da Bahia. O fungo foi identificado após análise realizada em dois laboratórios.

Segundo a Anvisa, o C.auris representa uma grave ameaça à saúde global e, por isso, foi organizada uma força tarefa nacional para acompanhar o caso e prevenir a disseminação do microrganismo no país

O C.auris foi identificado pela primeira vez como causador de doença em humanos em 2009, no Japão.

