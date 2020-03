Rede Gazeta News Guarulhos

Guarulhos possui 17 casos suspeitos de coronavírus

Guarulhos investiga 17 casos suspeitos de coronavírus. Outros seis já foram descartados. A informação foi confirmada pelo Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat) e aponta o município como o que mais possui registros sob investigação do Alto Tietê.