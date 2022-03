Ads

Uma ingênua e simples publicação do goleiro Lucas Perri, do Naútico, causou grande repercussão nas redes sociais. No entanto, o assunto não foi o arqueiro, e sim Bruno Alves e Gabriel Sara. O ex-zagueiro do São Paulo cobrou dinheiro do meia Tricolor, que havia comentado na foto do atleta do time pernambucano. lance

© Gabriel Sara falou sobre a briga do São Paulo pela Libertadores (Foto: Flickr/São Paulo) Gabriel Sara falou sobre a briga do São Paulo pela Libertadores (Foto: Flickr/São Paulo)

Após a publicação do goleiro, Gabriel Sara comentou: ‘Boa, Perri’. No entanto, o meia não esperava uma resposta do ex-companheiro de time. Bruno Alves respondeu o comentário de Sara com: ‘Tu falou que ir fazer o Pix do dinheiro que te emprestei, mas até agora nada, irmão. Não vai me responder no Whats?’

A cobrança pública de Bruno Alves a Gabriel Sara logo viralizou e roubou a cena da foto de Lucas Perri. Os comentários da resposta do zagueiro do Grêmio já passam de 500. Bruno Alves deixou o São Paulo no início do ano rumo ao clube gaúcho. Assim como Gabriel Sara, Lucas Perri também foi revelado no São Paulo.

