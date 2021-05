Aos 59 anos, cantora gospel exibe “corpão” na web e é criticada

Rede Gazeta News Guarulhos

As últimas publicações da cantora gospel e diretora artística da MK Music Marina de Oliveira têm desagradado boa parte dos seus seguidores.

A cantora de 59 anos exibiu a sua boa forma em alguns cliques de biquíni que foram publicados em suas redes sociais.

No entanto, em meio aos elogios pelo seu “corpão”, muitas críticas surgiram por causa da atitude da cantora.

Mesmo sem gravar e cantar profissionalmente há alguns anos, muitos seguidores acreditam que Marina exerce muita influência no meio gospel, e não estaria dando um “bom testemunho” com as suas publicações.

“Que mal testemunho para uma mulher de Deus… Tomara que esta moda não pegue no meio gospel”, escreveu uma seguidora.

“A pergunta é…já que temos que ser imitadores de Cristo, o que Jesus faria nos dias de hoje nas redes sociais????? Acredito que Ele não iria ficar fazendo post e mais post do seu corpo”, escreveu outro seguidor.

Não é de hoje que a cantora gospel publica fotos sensuais na internet, mas as críticas não a abalam, e ela continua exibindo a sua saúde nas redes sociais.

