Aos 84 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado com covid-19

Aos 84 anos de idade, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no último sábado, 20, com covid-19. Apesar da idade, o apresentador do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, afirmou que está bem e sem dores.

“Meus queridos e fiéis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento, estou sem dor, mal estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores”, disse o humorista na publicação.

Sua esposa, Renata Domingues de Nóbrega, foi internada no mesmo hospital na quinta-feira (18). Renata Domingues De Nóbrega é médica e disse que teve dores no corpo e febre e, por isso, procurou o hospital. Em vídeo publicado neste domingo (21), ela alertou para a gravidade da doença.

O filho caçula de Carlos Alberto de Nóbrega, João Victor, está em isolamento em casa e “não sente rigorosamente nada”, segundo o pai.

